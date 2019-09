Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach, Reinerzau) Unbekannte verursachen auf Baustelle 3.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Alpirsbach (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, haben bislang unbekannte Täter an einer Baustelle in der Reinerzauer Talstraße in Höhe des "Forellenteichs" mehrere Kunststoff-Warnbarken entwendet, zudem wurde eine aufgestellte Ampelanlage zerstört. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 3.000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten in Alpirsbach (Tel.: 07444 956139-0) in Verbindung zu setzen.

