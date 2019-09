Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Eine am Straßenrand der Brandströmstraße geparkte Mercedes B-Klasse ist am Montag von einem bislang Unbekannten erheblich beschädigt worden. Der Unfallverursacher war, aller Wahrscheinlichkeit nach, rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt - dabei fuhr er gegen die linke Hintertür des Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Verursacher des Schadens beging Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel.: 07441 536-0.

