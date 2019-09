Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Fahrräder aus Auto gestohlen - 9.200 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Alpirsbach (ots)

Zwei hochwertige Straßenrennräder im Gesamtwert von 9.200 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagnachmittag aus einem geparkten Auto in der Hauptstraße gestohlen. Der 51-jährige Geschädigte hatte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin am Radmarathon "SURM" teilgenommen, als er in dessen Anschluss, gegen 16.30 Uhr, beide Rennräder der Marke BMC in seinen PKW verbrachte. Gegen 17.15 Uhr kehrte der Besitzer zum, gegenüber des "Haus des Gastes" geparkten, Skoda Yeti zurück, als er feststellen musste, dass beide Räder aus dem Auto gestohlen worden waren. Wer zum genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Freudenstadt (Tel.: 07441 536-0) zu melden

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell