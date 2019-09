Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallfahrt zwischen Tuttlingen und Hattingen - Sachschaden 3.000 Euro

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend hat ein Renault Cleo Fahrer auf der Kreisstraße 5944, in Höhe des Parkplatzes der Donauversickerung, alleinbeteiligt mehrere Unfälle verursacht - es entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 22.30 Uhr kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab und riss dabei ein Verkehrszeichen aus seiner Verankerung. In der Folge flüchtete der Unfallverursacher Zeugenaussagen zufolge in Richtung Hattingen. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Zeuge, er habe gesehen, wie der Renault Clio eine Leitplanke sowie mehrere Leitpfosten beschädigt habe. Er habe den Fahrer angesprochen und ihn gebeten, den Unfall der Polizei zu melden. Dieser Pflicht kam dieser jedoch nicht nach. Bei der Unfallfahrt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Fahrerermittlungen sind noch am Laufen.

