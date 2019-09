Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Streitigkeit eskaliert - 45 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen - Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, sind im Netto in der Nelkenstraße zwei Männer verbal aneinander geraten. Einer der beiden Streithähne verfolgte daraufhin sein Gegenüber, verständigte die Polizei und forderte deren sofortiges Eingreifen. Die angerückten Beamten konnten beide Beteiligten in der Straße "Hinterm Bild" vorfinden. Der Verfolgte zeigte sich ruhig und kooperativ, wohingegen sein 45-jähriger Verfolger aggressiv auftrat und mehrfach Drohungen aussprach. Da eine Klärung des Streits im Gespräch nicht möglich war, erteilten die Polizeibeamten beiden Beteiligten einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Der 45-Jährige widersetzte sich diesem jedoch und bedrängte sein Gegenüber weiterhin massiv. Aufgrund dieser Tatsache musste der Provokateur von der Polizei in Gewahrsam genommen. Als er am Dienstagmorgen entlassen wurde, zeigte er sich nach wie vor uneinsichtig - er beleidigte Polizeibeamten und griff diese tätlich an. So versuchte er einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Gegen den 45-Jährigen erging Anzeige u.a. wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten.

Janine Gollnau

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell