Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Wehingen (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, ist ein an der Straße "Im Weiher" geparkter Citroen Picasso von einem unbekannten Täter mutwillig zerkratzt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der Polizeiposten Wehingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07426 1240 um Hinweise.

