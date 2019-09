Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) An Fußgängerüberweg mit Motorrad angehalten und dabei gestürzt

Trossingen (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Motorrad die Heinz-Mecherlein-Straße in Richtung Villingen. Als gegen 7.15 Uhr auf Höhe der Feuerwehr ein etwa sieben jähriges Kind mit seinem Fahrrad die Straße an der dortigen Überquerungshilfe kreuzte, bremste der Motorradfahrer - hierbei kam der 32-Jährige zu Fall und zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Er musste ambulant behandelt werden. Der Sturz wurde von Zeugen beobachtet, das Kind hatte sich entfernt.

