Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Verwüstung in Kapelle - Polizei sucht Zeugen

Wehingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, in die Harraskapelle in Wehingen begeben und hat diese stark verwüstet. Die unbekannte Täterschaft rauchte in der Kapelle, beschädigte die Osterkerze, weitere Kerzen sowie angebrachte Holzkreuze - eines hiervon wurde entwendet. In der Kapelle beschmutzte der Unbekannte den gesamten Boden mit flüssigem Kerzenwachs. Vor der Kapelle beschädigte die Person außerdem drei Steinplatten. Wer zu obengenannter Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Wehingen (Tel. 07426 1240) in Verbindung setzen.

