Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Gegenverkehr gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Burladingen (ots)

Eine 21-jährige Autofahrerin musste am Montag, gegen 10.30 Uhr, auf der Kreisstraße 7161 einem entgegenkommenden Auto ausweichen und wurde dadurch erheblich gefährdet. Die junge Frau war mit ihrem VW von Salmendingen in Richtung Melchingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve fuhr der entgegenkommende rote Citroen SUV nicht weit genug rechts. Um einen Unfall zu vermeiden musste die 21-Jährige nach rechts ausweichen. Durch das Ausweichmanöver geriet der VW zunächst in den Seitenstreifen und schleuderte anschließend über die gesamte Straße. Der Wagen kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Eimündungsbereich eines Feldweges zum Stehen. Der Fahrer des SUV fuhr weiter. Hinweise nimmt der Polizeiposten Burladingen (Tel.: 07475 95001-0) entgegen.

