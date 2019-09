Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberdigisheim) Pferdeschänder in Michelfeld unterwegs

Oberdigisheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf einer Pferdekoppel in Michelfeld eine 8-jährige Stute durch Schnitte im Genitalbereich erheblich verletzt. Das Tier musste in einer Tierklinik notoperiert werden. Die Stute befand sich mit weiteren Pferden auf einer eingezäunten Koppel. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßstetten (Tel.: 07431 935319-0) in Verbindung zu setzen.

