POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen; Streit in Tuttlinger Innenstadt - 20-Jähriger mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Tuttlingen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.35 Uhr, ist es in einem Geschäft in der Tuttlinger Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Bei dem Streit zwischen mehreren Männern erlitt ein 20-Jähriger Stichverletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen. Der genaue Geschehensablauf ist noch unklar. Es wird nachberichtet.

