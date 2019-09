Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Landeanflug gefährdet

Neuhausen ob Eck (ots)

Auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck ist es am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem der Landeanflug einer kleineren Maschine gefährdet wurde. Zeugen beobachteten, wie ein bislang Unbekannter mit seinem PKW auf die Landebahn fuhr. Zu diesem Zeitpunkt, war ein Flugzeug im Begriff zu landen - der Pilot musste daraufhin den Landevorgang abbrechen. Der Unbekannte entfernte sich anschließend mitsamt seinem Fahrzeug vom Ort des Geschehens. Wer Angaben zum Sachverhalt insbesondere zu dem bislang unbekannten Pkw geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

