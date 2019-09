Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit vier Beteiligten - Polizei sucht Zeugen

Neuhausen (ots)

In Folge eines gefährlichen Überholmanövers auf der L440 zwischen Neuhausen und Bergsteig ist es am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Beteiligte zu Schaden kamen - der Unfallverursacher ist flüchtig. Gegen 11 Uhr befuhr der Unbekannte mit seinem Motorrad die L440 von Bergsteig aus kommend in Richtung Neuhausen ob Eck. In einer leichten Linkskurve überholte er einen vor ihm fahrenden, schwarzen PKW. Nach kurzem Einscheren, überholte der Unbekannte - trotz nahenden Gegenverkehrs - einen zweiten unbekannten, schwarzen PKW. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, musste ein entgegenkommender 40-jähriger Volvo-Fahrer eine Vollbremsung einleiten. Sein Hintermann, ein 20-jähriger Motorradfahrer, musste ebenfalls stark bremsen - auf der feuchten Fahrbahn kam er dabei zu Fall. Fahrer und Motorrad schlitterten nach links von der Straße und kamen im Grünstreifen zum Stillstand. Einem weiteren Motorradfahrer gelang es trotz Vollbremsung nicht mehr zum Stehen zu kommen, wodurch er nach links ausweichen musste - dabei stieß er mit dem Lenker gegen das Rücklicht des vorausfahrenden Volvo. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand geringer Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrer der überholten PKW entfernten sich ebenfalls. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Bekannt ist lediglich, dass er mit einem roten Motorrad unterwegs war. Außerdem sucht die Polizei nach den Fahrern der schwarzen Autos, die von dem Motorrad-Fahrer überholt wurden - es handelt sich bei ihnen um wichtige Zeugen. Die Polizei Tuttlingen, Telefonnummer 07461 941-0, bittet die Zeugen dringend sich zu melden.

