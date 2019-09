Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Einbruch in Firmengebäude

Deißlingen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft drang am zurückliegenden Wochenende in der Straße "Am Staatsbahnhof" in einer Lagergebäude ein. Die Täter hebelten mit einem Werkzeug die Eingangstüre auf. Sie betraten mehrere Räumlichkeiten, darunter auch einen separaten Büroraum. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

