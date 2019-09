POL-TUT: (Sulz) Unfall mit Pkw und Motorrad - 61-jähriger Krad-Fahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Tuttlingen

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.45 Uhr auf der Landstraße 424, von Fischingen in Richtung Oberndorf, zu einem Unfall bei dem ein Autofahrer sowie ein Motorradfahrer beteiligt waren. Der 70-jährige Pkw-Lenker beabsichtigte nach links in die Kreisstraße 5502, Fahrtrichtung Mühlheim abzubiegen. Dabei soll er nur kurzzeitig geblinkt haben. Ein nachfolgender 61-jähriger Motorradfahrer musste deshalb stark abbremsen, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf die Fahrbahn. Eine Kollision mit dem Pkw fand nicht statt. Bei dem Unfall zog sich der 61-Jährige schwere, seine 60-jährige Sozia leichte Verletzungen zu.

