Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen) Auto abgebrannt

Bräunlingen (ots)

Infolge eines technischen Defektes ist am Sonntag, gegen 23.45 Uhr, im Gewerbegebiet "In Stetten" ein Auto in Brand geraten. Der Autobesitzer bemerkte während der Fahrt plötzlich eine starke Rauchentwicklung. Der Fahrer konnte noch aussteigen, bevor der Wagen in Brand geriet. Die Wehrleute der freiwilligen Feuerwehr Bräunlingen löschten die Flammen.

