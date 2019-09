Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Motorradfahrer flüchtet nach Streifvorgang

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ist am Samstag nach einem Streifvorgang mit dem Gegenverkehr geflüchtet. Der Biker war gegen 13.15 Uhr auf der Schramberger Straße, von Langenschiltach in Richtung St. Georgen, unterwegs. In einer Linkskurve fuhr der Motorradfahrer nicht weit genug rechts und streifte einen entgegenkommenden Pkw. Ohne anzuhalten, fuhr der Biker weiter. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

