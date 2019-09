POL-TUT: (VS-Villingen) Versuchter Einbruch in Lackierzentrum

Polizeipräsidium Tuttlingen

Unbekannte Täter haben am Sonntag, gegen 23.40 Uhr, versucht, in ein Lackierzentrum in der Goldenbühlstraße einzudringen. Die Täter schlugen eine Scheibe an einem Rolltor ein und lösten hierdurch die Alarmanlage des Gebäudes aus. Die rote Rundumleuchte und der ausgelöste Einbruchalarm schlugen die Ganoven in die Flucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

