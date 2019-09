Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) 10-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Trossingen (ots)

Bei einem Unfall am Freitagabend ist in der Löhrstraße ein 10-jähriger Junge leicht verletzt worden. Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Löhrstraße unterwegs und wollte nach links in die Rosenstraße abbiegen. Der Senior hielt zunächst an, um einer Fußgängergruppe das Überqueren der Rosenstraße zu ermöglichen. Nachdem die Personen die Straße überquert hatten, fuhr der Autofahrer los. Hierbei übersah der Senior den 10-jährigen Jungen, der mit einem Fahrrad der Personengruppe folgte. Der Mercedes touchierte den Jungen leicht. Beim Sturz auf die Straße zog sich das Kind mehrere Prellungen und Schürfwunden zu.

