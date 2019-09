Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Motorradfahrer und Sozia werden schwer- bzw. leicht verletzt

Kreis Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Sulz-Fischingen wurden ein Motorradfahrer schwer und seine Sozia leicht verletzt. Ein 70-jähriger Fahrer eines VW Golfs war gegen 14:45 Uhr auf der L 424 von Sulz-Fischingen in Richtung Sulz unterwegs, als er urplötzlich stark bremste, links blinkte und nach links in Richtung Mühlheim am Bach abbiegen wollte. Der nachfolgende 71-jährige Motorradfahrer musste dadurch stark abbremsen und kam hierbei zu Fall, ohne dass er mit dem abbiegenden Pkw kollidierte. Er wurde schwer und seine 70-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Tuttlingen

Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 07461 941-333

E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell