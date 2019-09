Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Frontalzusammenstoß fordert fünf Schwerverletzte

Kreis Rottweil (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag, kurz vor 17:00 Uhr, auf der B 462 zwischen Abzweigung Lackendorf und Zimmern. Der 69-jährige Fahrer eines Citroen-Berlingo war von Schramberg in Richtung Rottweil unterwegs, als er Ausgangs einer Linkskurve aus bislang noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam und hier mit einem entgegenkommenden BMW-Cabrio frontal zusammenstieß. Dessen 59-jähriger Fahrer und seine 74-jährige Beifahrerin wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide sowie eine 57-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Auch der 69-jährige Verursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Feuerwehren aus Rottweil und Zimmern waren mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften im Einsatz. Das DRK war mit zehn Fahrzeugen und 16 Rettungskräften vor Ort, davon drei Notärzte, zwei organisatorische Leiter und zehn Rettungssanitätern. Die Bundesstraße wurde zur Unfallaufnahme in beide Richtung gesperrt. Die Sperrung dauert aufgrund der notwendigen Reinigungsarbeiten immer noch an. Der Verkehr wurde durch die Polizei örtlich umgeleitet.

