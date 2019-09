Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Versuchter Handtaschenraub - Opfer "schreit" Täter in die Flucht

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

An Freitagmittag hat ein bislang unbekannter Täter auf der Sommerauer Straße versucht, einer 70-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Die Frau war, gegen 14.55 Uhr, zu Fuß auf der Sommerauer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und begegnete einem männlichen Fahrradfahrer, der stadteinwärts unterwegs war. Wenige Minuten nach dieser Begegnung, näherte sich derselbe Fahrradfahrer von hinten an die 70-Jährige heran. Im Vorbeifahren versuchte der Mann die Lederhandtasche der Frau zu entreißen. Mit größter Kraft hielt das Opfer die Handtasche fest und fing an zu schreien. Hierauf flüchtete der Täter, der wie folgt beschrieben wird:

- Männlich, etwa 30 Jahr alt und schlank.

- 175 Zentimeter groß

- Auffallend lockige brünette Haare, die unter der Schildmütze herausragten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell