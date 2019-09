Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal) Motorradunfall - Polizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Freitag, gegen 18.10 Uhr, ein 31-jähriger Motorradfahrer von der Straße abgekommen und schwer gestürzt. Der Biker war auf der Kreisstraße 4701 von Hörschweiler in Richtung Schopfloch unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam der 31-Jährige von der Straße ab und stürzte. Das schwere Motorrad wurde in den angrenzenden Wald geschleudert und geriet in Brand. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei noch Zeugen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) in Verbindung zu setzen.

