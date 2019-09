Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Auffahrunfall fordert fünf Verletzte und rund 45.000 Euro Sachschaden

Donaueschingen (ots)

Fünf verletzte Personen und rund 45.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitag, gegen 17.20 Uhr, auf der Bundesstraße 27. Eine 21-jährige Lenkerin eines Audi A 1 war auf der B 27 von Donaueschingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Im Baustellenbereich kam es zu stockendem Verkehr und zeitweise zu Staubildung. Die 21-jährige Autofahrerin bemerkte den Stau zu spät und fuhr ungebremst auf einen Ford Fiesta eines 59-jährigen Mannes auf. In der weiteren Folge schleuderte der Audi gegen einen BMW, der ebenfalls im Stau stand. Anschließend wurde der Audi abgewiesen, kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Polo und überschlug sich. Der am Unfall beteiligte BMW wurde durch die Wucht des Aufpralles noch gegen einen Audi A 4 geschoben. Von den fünf verletzten Personen, konnten vier Personen nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die 21-jährige Unfallverursacherin wurde stationär im Klinikum aufgenommen.

