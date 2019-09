Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) 17-Jährige begrapscht - Zeugen gesucht

Balingen (ots)

Ein 17-jähriges Mädchen ist am Samstag, gegen 0 Uhr, von einem bislang unbekannten Täter unsittlich berührt worden. Die 17-Jährige war nach einem Discobesuch alleine auf dem Weg nach Hause und bemerkte in der Straße "Auf Wasserwiesen", dass sie von drei männlichen Personen verfolgt wird. Die drei Männer verfolgten das Mädchen bis in die Inselstraße, wo sie von dem Trio umzingelt wurde. Einer der Männer begrapschte das Opfer mehrfach an den Brüsten. Ein zufällig vorbeikommender Passant eilte der 17-Jährigen zu Hilfe. Das Trio konnte unerkannt flüchten. Das Mädchen ging anschließend nach Hause und verständigte die Polizei.

Das Trio beschreibt das Opfer wie folgt:

1.) 170 Zentimeter groß, etwa 20 Jahre alt, schwarze Haar, drei-Tage-Bart, rot-grüne Basecap mit der Aufschrift "Chicago Bulls" 2.) 185 Zentimeter groß, etwa 20 Jahr alt, schlank mit blonden kurzen Haaren, weißes T-shirt mit der Aufschrift "Levis", blaue zerrissene Jeans, weiße Turnschuhe 3.) 180 Zentimeter groß, etwa 20 Jahre, schlank, schwarze Haare, Vollbart, schwarze Basecap und schwarze Kleidung.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des sexuellen Übergriffs und sucht nach Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden. (Tel.: 07433 264-0) Die Polizei bittet auch den Passanten, sich zu melden.

