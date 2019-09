Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Vandalismus an der Alice-Salomon-Schule

Hechingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter eine Seiteneingangstür der Alice-Salomon-Schule in der Straße "Am Schloßberg" beschädigt. Mit erheblicher Gewalt lösten die Unbekannten die rund zwei Quadratmeter große Scheibe aus der Tür. Ferner warfen die Täter Glasflachen gegen das Mensagebäude und beschädigten ein Fenster. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) entgegen.

