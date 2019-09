Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Seniorin beklaut

Freudenstadt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag, gegen 17 Uhr, beim Kaufland in der Max-Eyth-Straße eine 86-jährige Seniorin beklaut. Nach dem Einkaufen hängte die Frau ihre Handtasche an den Einkaufswagen um die Einkäufe in ihr Fahrzeug zu laden. Anschließend schob die 86-Jährige den leeren Einkaufswagen vom Parkplatz zurück zum Haupteingang. Hier bemerkte die Seniorin das Fehlen der Handtasche. In der schwarzen Lederhandtasche befand sich der Geldbeutel mit Führerschein, Fahrzeugschein, EC-Karte und rund 50 Euro Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt (Tel.: 07441 536-0) entgegen.

