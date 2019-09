Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Fünf Verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Geisingen (ots)

Fünf Verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag, gegen 23 Uhr, bei der Autobahnanschlussstelle. Eine 28-jährige Renault-Fahrerin war auf der B 311 von Immendingen in Richtung Donaueschingen unterwegs und wollte an der Autobahnanschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Linksabbiegen missachtete die 28-Jährige einen mit vier Personen besetzten, entgegenkommenden Nissan Juke. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 19-jährige Lenkerin des Nissan und ihre drei Mitinsassen mussten mit leichten Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden. Die 28-jährige Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu.

