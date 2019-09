Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Hochbrücktorstraße abgestellter BMW X 1 wurde am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, im Frontbereich rechts beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

