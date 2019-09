Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Baucontainer aufgebrochen

Rottweil (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das Baustellengelände des Schulneubaus in der Hausener Straße vor und brachen dort mehrere Baucontainer auf. Ob aus den Containern etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Auch die provisorische Zugangstür zum Gebäude wurde mit Brachialgewalt aufgebrochen. Dabei wurde das Schloss beschädigt. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

