Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Herrenloser Hund - im Tierheim abgegeben

Tuttlingen (ots)

Eine 64-jährige Frau hat am Donnerstagnachmittag einen Hund auf dem Polizeipräsidium in Tuttlingen abgegeben. Sie habe das herrenlose Tier in der Bodenseestraße gefunden. Die Beamten nahmen das Tier entgegen - es handelt sich um einen braun-weißen Hund, die Rasse ist nicht bekannt. Der Besitzer konnte nicht festgestellt werden - das Tier wurde von den Polizeibeamten ins Tierheim gebracht.

