Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen) Einbruch in Fabrikgebäude

Emmingen-Liptingen (ots)

Ein noch unbekannter Täter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Fabrikgebäude in der Carl-Josef-Bayer-Straße eingestiegen. Der Täter schmiss in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 17.40 Uhr, und Freitagmorgen, 5.30 Uhr, das Fenster eines Technikraums ein. Das Innere des Gebäudes wurde von dem Unbekannten radikal durchforstet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

