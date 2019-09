Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es in der Freiburgstraße zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten gekommen - es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Gegen 17.30 Uhr hatte der Fahrer einer Mercedes E-Klasse verkehrsbedingt anhalten müssen. Sein Hintermann, ein 21-jähriger Kia-Fahrer, bemerkte dies zu spät und fuhr ihm in der Folge hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf seinen Vordermann geschoben, welcher aufgrund der Verkehrslage ebenfalls angehalten hatte. Die Fahrer, der am Unfall beteiligten Wagen, blieben alle unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Janine Gollnau

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell