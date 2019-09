Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Einbrecher in der Alfredstraße

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstag sind unbekannte Täter in der Alfredstraße in eine Wohnung eingedrungen. Zwischen 11 Uhr und 18.45 Uhr hebelten die Einbrecher die Tür der Wohnung in dem Mietshaus auf. Gestohlen haben sie nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden (Telefon 07441 536 0).

