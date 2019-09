Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (FDS-Grüntal) Ungebetener Besucher durchsucht Büro

FDS-Grüntal (ots)

Am Mittwoch oder Donnerstag ist ein unbekannter Täter in ein Haus in der Hallwanger Straße eingedrungen. Wie der Unbekannte ins Gebäude kam, ist bisher noch unbekannt. Einbruchsspuren konnten keine festgestellt werden. Der Eindringling durchsuchte das Büro und ging danach wieder, ohne etwas zu stehlen. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07441 536 0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell