Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Vorfahrt nicht beachtet

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein 58-jähriger Traktorfahrer hat am Donnerstag, gegen 17.35 Uhr, auf der L 181 einen Unfall mit einem Leichtverletzten und rund 15.000 Euro Sachschaden verursacht. Der 58-Jährige fuhr nach dem Ortsende von Erdmannsweiler von einem Feldweg auf die Landesstraße ein. Hierbei übersah der Fahrer der Zugmaschine einen 39-jährigen Motorradfahrer, der von Erdmannweiler in Richtung Königsfeld unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Zweiradfahrer stark ab und kam dadurch zu Fall. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es in der Folge nicht gekommen. Der 39-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in die Klinik eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell