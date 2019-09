Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 6-jähriges Mädchen durch Hundebiss verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Durch einen Hundebiss ist am Donnerstag, gegen 18 Uhr, ein 6-jähriges Mädchen an der Hand verletzt worden. Die Hundehalterin hatte ihren Spitz vor einem Einkaufmarkt in der Schützenstraße festgebunden und ging zum Einkaufen. Das Mädchen wollte den angeleinten Hund streicheln. Dies gefiel dem Vierbeiner offensichtlich nicht. Dieser schnappte zu und verletzte das Kind an der Hand. Die 6-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik zur Untersuchung gebracht.

