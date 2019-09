Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Gartenhütte abgebrannt

VS-Schwenningen (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am heuten Freitag, gegen 3.40 Uhr, in einer Schrebergartenanlage an der alten B 27 eine Gartenhütte abgebrannt. Ein Zeuge meldete das Feuer der Rettungsleitstelle. Die verständigten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Schwenningen, Weigheim und Mühlhausen löschten die Flammen. Das in holzbauweise errichtete Gartenhaus brannte vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell