Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Zwei Schuppeneinbrüche am Ortsrand - Polizei sieht Zusammenhang

Meßstetten (ots)

Bei zwei Schuppeneinbrüchen am Mittwoch in der nahen Umgebung von Meßstetten haben die unbekannten Täter Sachschaden verursacht. Gestohlen haben sie nichts.

Der eine Schuppen, an dem die Gauner einen Fensterladen aufhebelten, steht in gerader Verlängerung der Hangergasse neben dem Feldweg. Nach dem Aufhebeln des Fensterladens brachen sie ihre Tat ab, ohne in den Schuppen einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.

Am Rand des Wohngebiets Bueloch, bereits auf Lautlinger Gemarkung, steht der zweite Schuppen, den die Einbrecher aufzuhebeln versuchten. Hier bearbeiteten die Täter mit Gewalt die Eingangstür, die den Hebelversuchen aber nicht nachgab. Allerdings war die Tür hinterher ziemlich ramponiert. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro.

Der Polizeiposten Meßstetten bearbeitet beide Fälle und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld der beiden Schuppen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07431 935319 0).

