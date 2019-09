Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Einbrecher im Karl-Linder-Haus: Elektrowerkzeug gestohlen

A.-Ebingen (ots)

Bei einem Einbruch in die Gaststätte "Karl-Linder-Haus" in der Kientenstraße haben die Täter in der Nacht zum Donnerstag Elektrowerkzeuge gestohlen.

Um in die Gaststätte zu kommen schoben die Einbrecher den Rollladen eines Fensters nach oben und hebelten danach das gekippte Fenster auf. Nachdem die Gauner eingestiegen waren, durchsuchten sie die komplette Gaststätte. Während ihrer Beutesuche brachen sie einen Schrank und einen Innentüre auf. Die Täter fanden zwei Werkzeugkoffer, in denen verschiedene Elektrowerkzeuge aufbewahrt wurden. Die Koffer nahmen sie mit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

In derselben Nacht wurde auch in den benachbarten TTL-Markt eingebrochen. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang. Zudem gibt es Parallelen zu weiteren Einbruchdelikten in der Vergangenheit.

Ein Tatverdacht besteht bislang nicht. Die Ermittler vom Polizeirevier Albstadt bitten um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen im Tatortbereich (Telefeon 07432 955 0).

