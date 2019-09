Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Einbruch bei TTL

A.-Ebingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in den TTL-Fachmarkt in der Kientenstraße eingebrochen. Sie nahmen einen Router mit.

Die Täter hebelten einen Nebeneingang auf und durchsuchten danach verschiedene Bereiche des Fachmarktes für Innenausstattung. Sie nahmen lediglich einen Router mit. Ansonsten fanden sie nichts Stehlenswertes. Den Schaden an der aufgehebelten Tür schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.

Die Ermittler vom Polizeirevier Albstadt sehen Tatzusammenhänge mit einem in derselben Nacht verübten Einbruch in das Karl-Linder-Haus und weiteren, zurückliegenden Einbruchsdelikten. Ein konkreter Tatverdacht besteht bislang nicht.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell