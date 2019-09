Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Trotz Gegenverkehr überholt - seitlicher Zusammenstoß

Spaichingen (ots)

Auf der B14 zwischen Aldingen und Spaichingen hat ein VW-Fahrer am Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, trotz nahendem Gegenverkehr zum Überholen ausgeschert und dabei einen Unfall mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 34-Jährigen verursacht. Die 34-jährige Geschädigte versuchte noch, dem Überholenden auszuweichen, dennoch kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei überprüfte die Halteranschrift des Geflüchteten und traf zwei sehr stark alkoholisierte Personen an. Es konnte nicht ermittelt werden, welcher der beiden, 44 und 60 Jahre alten, Männer den Wagen gefahren hatte. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der starken Trunkenheit nicht möglich. Der PKW, mit welchem der Unfall auf der B14 verursacht wurde, wurde beschlagnahmt. Den Führerschein des 60-Jährigen behielten die Polizeibeamten ein. Der 44-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während ihrem Einsatz wurden die Beamten aggressiv von dem 44-Jährigen angegangen und bedroht - der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell