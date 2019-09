Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Scheibe am Bildungszentrum in der Straße "Im Hochwald" beschädigt - 1000 Euro Schaden

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes haben sich Unbekannte an einer Glasscheibe am Bildungszentrum in der Straße "Im Hochwald" zu schaffen gemacht und diese beschädigt. Möglicherweise wurde die in einer Höhe von vier Metern befindliche Scheibe mit einem Stein beworfen. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) entgegen.

