Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Mutwillig geparkten BMW beschädigt

Triberg im Schwarzwald (ots)

In der Zeit vom vergangenen Samstag bis Donnerstagabend haben unbekannte Täter einen in der Straße "Im Hoflehen" abgestellten weißen BMW beschädigt und an diesem rund 1000 Euro Sachschaden angerichtet. An mehreren Stellen auf der Beifahrerseite legten die Unbekannten Hand am BMW an und zerbeulten das Blech. Die Polizei Triberg (07722 1014) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

