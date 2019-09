Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Flugdrohne mit Fernbedienung aus einem Auto gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Am vergangenen Dienstag, im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter eine Flugdrohne mit zugehöriger Fernbedienung aus einem Auto gestohlen, welches auf einem Parkplatz an der Salinenstraße in der Nähe des Salinencafés abgestellt war. Beim Abstellen des Autos hat der Besitzer dieses zwar verschlossen, jedoch vergessen, ein geöffnetes Seitenfenster im Fond des Wagens zu schließen. Über dieses Fenster gelang dem unbekannten Täter der Zugriff auf die auf der Rückbank des Autos abgelegte Drohne nebst Fernbedienung. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem noch unbekannten Täter nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

