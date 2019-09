Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Geisingen (ots)

Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Schloßstraße geparkter Ford Focus ist am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und 22.10 Uhr beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte rückwärts vom Parkplatz der Gaststätte "Kreuz" aus und prallte gegen den in Höhe des Pfarrhauses abgestellten Ford. Der Verursacher des Schadens beging Unfallflucht. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461 941-0.

