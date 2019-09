Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Außenspiegel abgefahren - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch ist es im Laufe des Tages in der Gartenstraße in Höhe des Autohaus "Nothhelfer" zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher hat in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 21.30 Uhr im Vorbeifahren einen VW Golf gestreift und dabei dessen Außenspiegel abgefahren. Der Golf war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt abgestellt worden. Der entstandene Sachschaden an dem Wagen beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen in Verbindung zu setzen (Telefon 07461 941-0).

