Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auffahrunfall in der Stuttgarter Straße

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch in der Mittagszeit ist es in der Stuttgarter Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Fahrer eines VW Polo musste gegen 12.30 Uhr, aufgrund von starkem Verkehrsaufkommen und damit einhergehendem, stockendem Verkehr, abbremsen und kam mit seinem Wagen schließlich zum Stillstand. Dies bemerkte die 41 Jahre alte Fahrerin eines Ford C-Max zu spät und fuhr in der Folge ihrem Vordermann hinten auf. Der Polo-Fahrer klagte im Anschluss an den Aufprall über Schmerzen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell