Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Gas- und Bremspedal verwechselt - über 20.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

An der Einmündung vom Zelterweg in die Schumannstraße hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein Sachschaden von über 20.000 Euro entstanden ist. Die 84-jährige Fahrerin eines Renault Twingo wollte, gegen 15 Uhr, vom abschüssigen Zelterweg in die Schumannstraße einfahren, als sie Gas- und Bremspedal ihres Wagens verwechselte. In der Folge überfuhr die Dame die Schumannstraße, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Garagenmauer eines Anwesens. Durch den Aufprall wurde die 84-Jährige leicht verletzt - sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Twingo entstand durch den Unfall Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Garage des Anwesens wurde ebenfalls stark demoliert und wies einen hohen Sachschaden im vierstelligen Bereich auf.

