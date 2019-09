Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim - Villingen, B 33) Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und über 15.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim - Villingen, B 33 (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einem dabei entstandenen Sachschaden von über 15.000 Euro ist es am Donnerstagmorgen, kurz vor 08 Uhr, zwischen Bad Dürrheim und Villingen auf der Bundesstraße 33 gekommen. Dort musste eine Fahrerin eines Renault Megane - auf dem Weg in Richtung Villingen - kurz nach der Abzweigung Marbach verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 27-jähriger Fahrer eines Hyundais reagierte viel zu spät auf den vor ihm bremsenden Wagen und fuhr mit voller Wucht in das Heck des Renaults. Durch den Aufprall wurde der Renault noch auf einen davor zum Stehen gekommenen Opel Corsa und dieser wiederrum auf einen Mazda MX5 geschoben. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Verständigte Abschleppdienste kümmerten sich um zwei der beteiligten Autos, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren.

